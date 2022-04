Sasha Sokol reaparece en redes y así celebra 40 años de Timbiriche

Timbiriche, La vida es mejor cantando. (Instagram/sashasokolova)

Paulina Rubio y Erik Rubín son los únicos que no se han manifestado. Éste último pudo haber tenido un problema con su cuenta de Instagram debido a que no aparece en la plataforma. Benny Ibarra, incluso, lo hizo notar al dar respuesta en la publicación de Alix: “Y a mi amado #Erik que quien sabe por qué no lo puedo tagear”.

Pastel de Timbiriche por 40 años de su creación. (Instagram/bennyibarra)

En fecha reciente se reunieron Mariana Garza, Edith Márquez y Alix Bauer. Al compartir las imágenes en sus redes, hicieron sospechar a sus fans de confabular en un plan para un nuevo reencuentro de Timbiriche. Sin embargo, hasta el momento no hay noticias al respecto.