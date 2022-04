¡Liam ya camina! Fernanda Castillo comparte los primeros pasos de su hijo

Hace unas semanas, Fernanda Castillo, que recién volvió al teatro a través de la obra Siete veces adiós, explicó al diario Reforma que el primer año de Liam era importante y prioridad para ella.

Fernando Castillo y su hijo Liam. (Instagram/fernandacga)

“Alimentarme bien, lactar y sentirme bien. A partir de que empecé a trabajar, comencé también a cuidarme un poquito más el cuerpo. Me he puesto a dieta y he hecho ejercicio porque soy muy disciplinada, pero creo que lo he llevado de una manera muy sana y con los tiempos perfectos”, comentó.