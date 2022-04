‘Nos vemos en los tribunales’, le dice Sasha Sokol a Luis de Llano

“Ha pasado casi un mes desde mi comunicado del 8 de marzo. Pensé que no tendría que hablar más sobre este tema pero las circunstancias no me dejan alternativa. Luis miente al querer involucrar a mis padres diciendo que la relación fue ‘transparente’. Nada está más lejos de la verdad”, escribió Sasha Sokol en sus redes sociales para defender su postura.

La intérprete de Rueda mi mente aseguró que se enteraron de la relación que mantuvo con Luis de Llano dos años después de que ésta comenzara.

“Reitero, cuando inició yo tenía 14; cuando se enteraron me acercaba a los 16. ¿Cómo podían haber consentido algo que no sabían que existía?

“Por supuesto que mi mamá contempló demandar penalmente a Luis de Llano. Los abogados la disuadieron con los mismos argumentos que inhiben a tantas personas a defenderse del abuso: falta de legislación adecuada, estigmatización, miedo, vergüenza”, recordó Sasha en su escrito.