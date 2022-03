Derbez revela su "misterioso proyecto" con 'El Chavo del 8'

“El Chavo del 8 rompió esquemas, abrió caminos para los hispanos, es algo que nos llena de orgullo a mí y a Dish Latino”, dijo Derbez.

Además, el actor que ha logrado gran reconocimiento en Hollywood contó una anécdota con respecto a su relación con el artista conocido como Chespirito.

Eugenio Derbez platica su proyecto con el Chavo del 8. (Instagram/ederbez)

“Yo empezaba mi carrera e hice la novela ‘No tengo madre’ y por cuestiones de rating nos sacaron del aire y yo me deprimí, me fui para abajo y en medio de la depresión recibo una carta escrita por don Roberto Gómez Bolaños en la que me decía: ‘No te deprimas, sigue adelante, estas cosas pasan’. No saben lo que significó para mí”, resaltó.

"Eso habla de que Chespirito era una gran persona muy querida por todos", concluyó el creativo mexicano.