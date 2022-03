Ignacio López Tarso sigue pidiendo que le den trabajo a sus 97 años

El pasado 15 de enero, Ignacio López Tarso cumplió 97 años. Suma más de siete décadas de trayectoria en los escenarios teatrales, televisivos y cinematográficos, y, lo mejor de todo, es que todavía quiere seguir trabajando, pues goza de una lucidez absoluta y de perfecta memoria.

“Yo a la vida le he dado todo. Yo gozo mucho la vida, me gusta vivir. Cada día que amanece lo agradezco profundamente, porque tengo 97 años de edad y han sido formidables, los he disfrutado mucho”, resaltó el actor.