Alejandra Capetillo ingresa al hospital debido a sospecha de covid

De acuerdo con el video de las jóvenes, fue Alejandra quien de pronto comenzó a manifestar algunos malestares fuera de lo común, sobre todo en las noches, síntomas que comenzaban con dolores de estómago e incluso fiebre.

“Todo estaba perfecto, entonces en la noche me levanté y de la nada empecé a sentir un dolor súper fuerte en la espalda y en la panza, horrible, de que no me podía mover. Me quedé hecha bolita, pero me dolía la espalda y cuando me ponía normal de dolía la panza, así pasé toda la noche sin volverme a dormir, lo raro es que en la mañana ya me sentía bien, sí sentía incómodo pero bien”, relató Alejandra.



Posteriormente, la hija de la popular pareja, recordó que el mismo malestar siguió apareciendo durante varias noches, por lo que tuvo que ir al doctor, pues lo peor pasó por su mente.

“Empecé a llorar (del dolor) y le dije a mi mamá, ‘me duele horrible, no me puedo ni parar’… paso a urgencias, me meten a un cuartito, me empiezan a hacer preguntas y mi papá contestaba por mi y de la nada, veo que traen una silla de ruedas, la batita y me meten a un cuarto para tomarme una tomografía. Yo sí estaba muy espantada, pasó lo peor por mi cabeza”, dijo Alejandra.