Vicente Fernández cumpliría 82 años y 'El Potrillo' recordó a su querido viejo

Debido a compromisos de trabajo, su hijo Alejandro Fernández no pudo estar presente en las actividades, pero expresó su sentir a través de su Instagram, donde compartió una emotiva anécdota con su papá, hace varios años previo a la presentación de uno sus discos.

“El día de esta primera foto, yo me dirigía a la presentación de un disco. Nunca he sido propenso a ponerme nervioso, pero ese día tenía algo que me inquietaba”, relató El Potrillo para describir una imagen de él sonriente junto al Charro de Huentitán en un camerino.

“Mis manos temblaban un poco y sentía el corazón salir de mi pecho. Minutos antes de salir al escenario, entró mi jefe al camerino. Me miró como si supiera lo que pasaba. Se acercó y me tomó de la corbata, pues era el único detalle que faltaba para estar listo”, resaltó el cantante para luego revelar las palabras que su papá le dijo aquella vez.

La estatua de bronce, en honor a Vicente Fernández, ya se encuentra en el rancho Los 3 Potrillos. (Especial)

“Vente pa’ ca, mijo. Te voy a amarrar esa corbata como cuando eras un bebé”, dijo el intérprete de Por tu maldito amor. “Sin duda alguna, era el único detalle que faltaba para estar listo. Feliz cumpleaños hasta el cielo, viejo. No hay un solo día que la familia no te lleve a donde quiera que vayamos. Te amo por siempre”, finalizó Alejandro.