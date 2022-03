¿Jennifer Lopez y Ben Affleck aparecen juntos en nuevo video de 'Marry me'?

Aunque no se reconoce que se trata de la pareja de Jennifer Lopez, sus seguidores están seguros de que es Affleck, simplemente porque el nuevo clip hace un repaso por los momentos más relevantes de la Diva del Bronx durante del rodaje de la película Marry me y en su vida personal.

Ben Affleck y Jennifer Lopez. (Instagram/jlo)

Un brazo que toma la mano de la intérprete de On the floor, una oreja y un poco de barba en la última escena, dicen, son los detalles que confirman que se trata de Ben Affleck, aunque no se le vea la cara en ningún momento.

Otro detalle a analizar, ocurre al inicio del video musical. JLo está tocando el piano y sobre de él hay varios portarretratos. En uno de ellos, esta ella junto a Ben, la imagen es en blanco y negro.