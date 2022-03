Kourtney Kardashian disipa rumores de embarazo con foto en bikini

Kourtney Kardashian terminó con por completo con los rumores de un posible embarazo al compartir una foto de su vientre plano en un bikini naranja.

Recientemente, la estrella del reality ‘Keeping Up With the Kardashians’ levantó sospechas de embarazo con sus elecciones de ropa y comida. No obstante, disipó las especulaciones con una imagen en la que aparece acostada en una tabla de surf, con gafas de buceo y el escaso bikini, haciendo alarde de su perfecto abdomen.