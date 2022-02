La reacción de Will Smith cuando le recordaron la infidelidad de su esposa

Este domingo Will y Jada Pinkett Smith eran la viva imagen de la felicidad a su llegada a los premios del Sindicato de Actores que se celebraron en Santa Bárbara, pero una indiscreción de la actriz Laverne Cox acabó haciéndoles vivir un momento muy incómodo a su llegada a la ceremonia.

El matrimonio se acercó a charlar con la intérprete de 'Orange Is the New Black', que estaba retransmitiendo desde la alfombra roja para el canal E! News, y respondió con mucha amabilidad a todas sus preguntas.