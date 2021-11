Will Smith destapa detalles de su difícil etapa de adicción sexual

Will Smith no deja de sorprender al mundo con las confesiones tan íntimas que tiene su primer libro de memorias, Will, en el que se sincera sobre temas tan variados como su deseo de matar a su papá para vengar a su mamá de tantos años de violencia, o sobre las "múltiples" relaciones sexuales que mantenía con su esposa, Jada Pinkett, en sus primeros años de noviazgo.