Danna Paola habla de lo difícil que fue lidiar con la fama desde muy joven

Danna Paola platicó que desde niña le gustó hacer telenovelas, pero cuando grabó Atrévete a Soñar, su vida cambió porque no tenía vida social y estaba en plena adolescencia. La intérprete que en aquella época tenía 16 años, explicó que las jornadas de trabajo eran tan excesivas que llegó a pensar que la explotaban.

Violeta Isfel, Eleazar Gomez y Danna Paola (miguelca/Shutterstock / miguelca)

“A los 16, después de Patito acabé con náuseas de todo esto que viví. Atrévete a Soñar fue algo que no me esperaba fue un éxito increíble la novela y todo, pero no descansamos ni un segundo. Llegué a pensar que fue una explotación para mí esa novela”, recordó.

La intérprete de Oye Pablo comentó que las grabaciones de la telenovela eran de lunes a viernes y después tenía que ir a ensayar al Centro de Educación Artísticas de Televisa (CEA). “Era grabar de lunes a viernes la novela terminando la novela era meternos a ensayos ahí el CEA y los sábados y domingos dar conciertos”, agregó.