Jill Biden, primera dama de Estados Unidos, da consejos de amor a Kelly Clarkson

"Quiero decir… esto es lo que te diría si fuera tu madre. Sabes, mi madre siempre me decía que las cosas se verán mejor mañana. Y tenía razón. Las cosas mejoran", le dijo Jill a Clarkson.

"Creo Kelly que con el tiempo, no sé cuánto tiempo ha pasado para ti, pero con el tiempo sanarás y te vas a sorprender”, le aseguró a la también cantante.

Joe y Jill Biden. (EyePress News via AFP)

La primera dama se divorció de su primer esposo, Bill Stevenson, luego de conocer al ahora presidente estadounidense.

"Ahora miro hacia atrás y creo que, si no me hubiera divorciado, no habría conocido a Joe. No tendría la hermosa familia que tengo ahora. Entonces, realmente creo que las cosas suceden para bien", expresó Jill.

Por su parte, el propio ex de Biden ha declarado en varias ocasiones que se siente agradecido por la honestidad de su ex mujer y haber comenzado de nuevo, pues ahora está felizmente casado y se convirtió en papá de una pequeña.