María Fernanda Guzmán, la 'perla tapatía' que fue novia de Christian Nodal

Aunque María Fernanda no tiene nada que ver con la industria al entretenimiento, la joven jalisciense tiene bastante popularidad en redes sociales. De hecho, en su perfil de Instagram cuenta con cerca de 300 mil seguidores.

Además, la ex del intérprete de "Botella tras botella" no es para nada ajena al mundo de los famosos, pues es hija del ex futbolista y ex director técnico de las Chivas de Guadalajara Daniel "El Travieso" Guzmán y a finales de 2017 trascendió que sostenía un noviazgo con el futbolista Carlos Fierro, quien entonces militaba en el rebaño sagrado.

A pesar de que en los últimos días ha estado en el ojo del huracán por el reencuentro que tuvo con Nodal, la joven de 27 años mantiene un bajo perfil.

En sus redes sociales se limita a publicar algunos momentos de su vida familiar, así como su gusto por la playa en las contadas publicaciones que ha subido a su cuenta de Instagram.