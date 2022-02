Alejandro Fernández le dice adiós a su polémico bigote

“Se llegó el día, hoy trabajo en León, así es que me lo tengo que cortar porque si no la gente me va a ver y va a ser muy extraño para todo el público verme con este mostachón. Así es que le vamos a dar para abajo, ¿ok?”, expresó Alejandro Fernández a través de un video.

Antes de retirar su bigote, explicó que se lo dejó crecer desde hace cuatro o cinco meses. “No fue nada fácil dejarse un bigote de este tamaño, así es que… Bueno, todo fuera como el pelo o el bigote”, dijo mientras procedía a cortarlo él mismo con la rasuradora eléctrica.

Al tiempo que de fondo se escuchaba la canción Caballero, que él interpreta, el público fue testigo del cambio gradual que el cantante iba mostrando en su rostro.

“Solo que me dejé un Cantinflas charrasqueado, podría ser”, comentó con buen humor a la mitad del proceso para luego dejar las puntas de su bigote en el lavabo. “Pueden usarlas como pestañas, si quieren”, bromeó para, finalmente, quedar listo.