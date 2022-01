Dulce María revela lo que aún conserva de su ex, Memo Ochoa

En esa misma entrevista para el canal de YouTube del conductor, la cantante habló sobre su participación en la telenovela Rebelde. La también actriz aseguró que no le pagaban lo suficiente, incluso tuvo que ceder los derechos de su personaje, Roberta, a Televisa.

“Donde mejor te pagan son las campañas. Y en Rebelde, no, pues yo estaba... bueno, no sólo yo, todos. Nos bailaron bien bonito”, reconoció. "Nosotros no teníamos regalías de esas ventas. Yo antes ya había firmado contratos en novelas pero nunca había pasado algo así. Era explotación de nuestra imagen, pero del personaje no era Dulce María, era Roberta".

Ante el descontento al interior de la agrupación, en una ocasión se reunieron mientras estaban de gira para discutir temas económicos.

“Hubo una vez que nos juntamos, en una gira en Chile y ahí empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todos ganábamos diferente. Entonces, fue algo súper fuerte, porque ganábamos súper poquito para la friega. A nosotros de todo lo que se generaba nos tocaba muy poquito”, declaró.