Lionel Messi da positivo a Covid-19, permanece aislado en Argentina

Después del anuncio del contagio de Lionel Messi de coronavirus, en las redes sociales comenzó a especularse sobre dónde contrajo el virus el delantero argentino del París Saint Germain.

El DJ Fer Palacio, quien convivió con Messi la noche del pasado 24 de diciembre en la misma fiesta en la que estuvo presente también la agrupación de cumbia Los Palmeras, expresó a través de una historia de Instagram su descontento por ser señalado como responsable del contagio.

“Gente, cómo andan. Me acabo de levantar, me mandaron un montón de mensajes. Soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de covid. Me relacionan diciendo que yo lo contagié. Me han llevado a poner asesino. Tengo un montón de mensajes privados muy mala onda. Ayer yo me había hecho estudios porque tengo que viajar a Uruguay. Y no tengo covid. Ahora se los muestro. A todos los que me tiran las malas, un beso”, publicó.

LA ACLARACIÓN DE FER PALACIO POR EL POSITIVO DE MESSI



El DJ recibió muchas críticas por el contagio de Leo, es tendencia y mostró su PCR negativo en redes. pic.twitter.com/mq3kUNt2mI — TyC Sports (@TyCSports) January 2, 2022

Además de Messi, Juan Bernat, Sergio Rico y Nathan Bitumazala tienen coronavirus, informó el club de fútbol.