"No sé cuánto tiempo llevo haciendo esta receta, pero solo con su olor me siento feliz, a gusto y muy relajada, ¡a menos que esté a punto de prender fuego a la cocina!", bromeó la ex mujer de Ben Affleck, madre de los pequeños Violet, Seraphina y Samuel en su cuenta de Twitter.

La intérprete estadounidense sigue todos los años las instrucciones de la reputada chef Ina Garten, a quien no ha dudado en etiquetar en su publicación de la red social para pedirle disculpas por su torpeza.