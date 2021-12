Esta famosa canción de Avril Lavigne se convertirá en una película

En la actualidad, el sencillo Sk8er Boi, de su primer álbum de estudio Let Go, sigue siendo uno de sus grandes éxitos, que en los últimos tiempos ha sido redescubierto además por una nueva hornada de fans más jóvenes.

Ahora Avril anunció que piensa aprovechar esta racha para llevar la canción a la gran pantalla muy pronto.

Avril Lavigne (Getty Images)

"Recientemente, con el vigésimo aniversario de su lanzamiento a la vuelta de la esquina, mucha gente me ha pedido que la toque en programas de televisión, por lo que sigue resurgiendo cada cierto tiempo y la gente siempre la menciona cuando habla conmigo. Así que voy a convertirla en una película y llevarla a un nivel superior", explicó en el podcast She Is The Voice.