El espectáculo y la política le dan el último adiós a Vicente Fernández

Mi más sentido pésame a Gerardo Fernández, hermanos, familiares y amigos por el fallecimiento de Don Vicente Fernández, gran figura de la música mexicana y enorme personalidad contemporánea. Descanse en paz. Abrazo a la familia Fernández. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 12, 2021

Chantal Andere fue otra que no perdió la oportunidad de despedir al ‘Charro de Huentitán'. “Triste despertar y leer que ha partido el querido ídolo Vicente Fernández. Un cantante inigualable e inolvidable. Un abrazo a toda su familia con mucho cariño. DEP”, posteó en Twitter.

“Aca entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estas No tengo mas que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida.” #DEP #VicenteFernandez Abrazos y pronta paz al alma @alexoficial y a toda la familia, escribió María León.