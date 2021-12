¿Quiénes son los hijos de Carmen Salinas? Te contamos sobre ellos

En otra entrevista, ahora para el programa De primera mano, la también empresaria reveló que antes de Pedro intentó ser mamá en cinco ocasiones: cuatro de ellas terminaron en aborto y un embarazo llegó al tercer trimestre, pero perdió al bebé durante el séptimo mes de gestación.



“Tuve la desgracia de tener cinco abortos. Yo lloraba mucho... era una tragedia mi vida porque no los podía retener. Aborté uno de siete meses, quería revivir a mi hijo y les decía que me trajeran botellas de agua caliente, pero no sabía que tenía que quitarle flemas, meterlo en una incubadora y lo vi morir. Quería jalar aire, se me murió en las manos y lo alcancé a bautizar con el nombre de Jesús antes de que se me muriera en las manos”, contó la ex diputada.

Luego de Pedro, Carmen Salinas tuvo otra hija, María Eugenia Plascencia Salinas, a quien también procreó durante su matrimonio con Plascencia Ramírez. Ella administra su famoso negocio, el restaurante La casita de las sopas que la actriz le regaló hace 23 años.

Cabe mencionar que el terreno donde está el local, ubicado en la colonia Verónica Anzures de la Ciudad de México, antes lo ocupaban las oficinas del fallecido Pedro Plascencia.

Ellos son los nietos de Carmen Salinas

A la actriz le sobreviven, además de su hija, siete nietos: Carmen y Paulina Plascencia Suárez, hijas de Pedro , así como Viviana, Montserrat, Manuel y Marisol Monge Plascencia, hijos de María Eugenia.

Dos de los nietos de Carmen Salinas. (Twitter/Carmen Salinas.)

A su vez, a la actriz también le sobrevive una bisnieta, Elena, hija de su nieta Paulina..