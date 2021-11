Tras incidente que involucra a Baldwin, 'The Rock' dice no a las armas reales

Ahora Dwayne Johnson anunció que los proyectos de su compañía Seven Bucks Productions no volverán a utilizar armas de fuego reales y, en su lugar, optarán por réplicas de goma que se harán parecer reales gracias a la magia de los efectos especiales, añadiendo los destellos de los disparos en postproducción.

"No puedo hablar en nombre de nadie más, pero puedo decirles, con total claridad, que en cualquier película que tengamos en marcha con Seven Bucks Productions -cualquier película, cualquier programa de televisión, o cualquier cosa que hagamos o produzcamos- no utilizaremos armas de fuego reales bajo ningún concepto", reveló en declaraciones al portal Variety durante el estreno de su nueva comedia de acción Red Notice en Los Ángeles.

"No nos vamos a preocupar por los dólares, no nos vamos a preocupar por lo que pueda costar".