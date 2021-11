Octavio Ocaña sí viajaba armado, confirma su papá y asegura que tenían permiso

Tras el resultado oficial de las investigaciones, Octavio Pérez, papá del joven de 22 años, en entrevista con Gustavo Adolfo Infante quiso hacer unas aclaraciones: "Como padre, no de un actor, sino uno común y corriente, estoy muy dolido y destrozado… es la comida diaria de los mexicanos (la inseguridad)".

Pérez expresó que después de enterrar a Ocaña, ahora irá "hasta las últimas consecuencias" para saber qué fue lo que realmente le pasó a su hijo y aclaró que no consumía drogas y que no era alcohólico: "Yo soy empresario, él estaba en México cuidando de mi empresa. Yo estoy en Tabasco y desde acá estoy recibiendo órdenes de él (sic)".



El papá de Octavio también aceptó que el joven siempre traía dos escoltas y que el destino del joven era una comida en Villa del Carbón, Estado de México, por lo que le recomendó que fuera acompañado de su seguridad privada. Aclaró que Ocaña dejó a su novia y se fue con lo dos amigos de su papá.

Pérez no ocultó que está "muy molesto" con el dictamen de las autoridades y reveló que tiene un video que "me dio un amigo de la Guardia Nacional, que es del C5, lo mandé en ese momento y ellos lo borraron, es satelital y (son tomas) de la carretera federal y en su momento lo presentaré".

El papá de Ocaña también expresó: "A mi amigo, hasta ayer lo soltaron, yo le puse abogado para que fuera rápido, pero lo estuvieron golpeando para que se echara la culpa y dijera que él le disparó a mi hijo, a su debido tiempo también me va a acompañar porque es gente mía".

El señor Octavio fue enfático: "¡A mi hijo lo dejaron morir, (lo mató) la policía. Ya le venían disparando, cómo es posible, si no es un delincuente. Traía una camioneta ostentosa, yo puedo comprar lo que quiera, a él le gustaba y si traía música, no lo pueden confundir con un narcotraficante porque no se quiso parar".