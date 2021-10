Así fue la llamada al 911 tras accidente de Baldwin. ¿Hay posibles culpables?

Baldwin dijo el viernes que tenía el corazón roto y que estaba cooperando plenamente con la investigación sobre "cómo ocurrió esta tragedia". Retuiteó una noticia de la revista especializada Variety titulada "A Alec Baldwin le dijeron que el arma de utilería era segura antes del tiroteo fatal, según una declaración jurada".

Súper inseguro

La pistola utilizada, y otras dos, fueron proporcionadas por la maestra de armas de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, de 24 años e hija de Thell Reed, armero de la industria cinematográfica desde hace mucho tiempo.

En un podcast de septiembre, la joven dijo que tenía cierta inquietud por asumir el papel de armero principal por primera vez en la anterior película en la que trabajó, The Old Way.

"Estaba muy nerviosa al principio y casi no acepté el trabajo porque no estaba segura de estar preparada", dijo en el podcast Voces del Oeste, antes de añadir: "Pero al hacerlo, todo fue muy bien".

La policía se está centrando en la secuencia exacta de los acontecimientos que permitieron introducir la munición real en el set de 'Rust'. (Sam Wasson/Getty Images 1348118246)

La fiscal Mary Carmack-Altwies dijo en un comunicado el viernes que el caso está en sus etapas preliminares, y añadió: "En este momento, no sabemos si se presentarán cargos".

El diario Los Angeles Times, citando fuentes anónimas, informó que se habían producido al menos tres fallos en la pistola de utilería antes del accidente mortal, y que algunos miembros del equipo habían protestado por las condiciones de trabajo.

El periódico reportó que al menos un operador de cámara había enviado un mensaje a un director de producción, diciendo: "Ya han ocurrido tres descargas accidentales. Esto es súper inseguro".