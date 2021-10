La condición de Jessica Chastain para desnudarse en 'Secretos de un matrimonio'

"Al principio, dije: 'Me siento cómoda con toda la desnudez, pero cualquier parte de mi cuerpo que enseñen, también tendrá que enseñarla en Oscar'", explicó en el programa The View. "Quería que hubiera un equilibrio".

Curiosamente, el actor no sabía que esa escena se había incluido en el montaje final y todo el revuelo que causó lo tomó completamente por sorpresa. "Lo había visto en una pantalla de una computadora, a oscuras, y no me di cuenta de lo que estaba pasando por ahí abajo. En una pantalla grande de televisión se veía claramente. Ahí estaba", bromeó él.