Adamari López habla sobre el verdadero motivo de su pérdida de peso

"Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo”, aseguró a la revista People en español.

Adamari detalló que hubo situaciones que ocurrieron más de una vez y que ella no estuvo dispuesta a permitir. "Estábamos pasando por una situación que había sucedido en más de una oportunidad y que yo no me la iba a permitir. Después de todas las cosas que yo viví, no me lo puedo permitir. Lo que estaba sucediendo no era lo correcto”.

Sin confirmar si la relación con Toni Costa terminó de manera definitiva, Adamari López confió en que lo que venga será lo mejor tanto para ellos como para la hija de ambos, Alaïa, de seis años."Lo que sea mejor será lo que pasará y saldremos adelante. Él estará igual siempre en nuestras vidas porque yo sería incapaz de hacer una cosa diferente", aseguró sobre Costa. "Él es su papá y ahí siempre va a estar”.