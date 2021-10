Toni Costa, ex de Adamari López, manda mensaje tras rumor de una nueva relación

Al ver la fuerza que había tomado ese rumor, Toni Costa decidió aclarar de una vez por todas su situación sentimental.

Toni Costa y Adamari López. (Instagram/Toni Costa)

A través de una story en su cuenta de Instagram, el bailarín escribió este mensaje: ”Debemos de aprender a no ir donde no nos inviten, no meternos en lo que no nos importa y no hablar de lo que no sabemos”, comentó sin dar más detalles al respecto.

Evelyn Beltrán en tanto se fue al extremo, pues hizo privada su red social dejando así fuera a los curiosos que querían comprobar si es verdad que se siguen en redes y si ellos tienen o no una relación sentimental.