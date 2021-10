Hija de Madonna revela por qué se fue de la casa de la cantante

La hija de Madonna contó a Interview que pese a que no le gusta ser controlada por su mamá, admira "lo empoderadora que siempre ha sido para otras mujeres y adelantada a su tiempo”.

Lourdes Leon admira a su mamá pese a todo. (Paul Zimmerman/Getty Images/©GettyImages 131193891)

"No comprendí completamente eso hasta que me di cuenta de la importancia del empoderamiento y lo que significa ser mujer. Ella es probablemente la mujer más trabajadora que he visto en mi vida. No heredé eso, desgraciadamente. Heredé sus problemas de control, ¡pero no su ética de trabajo!”, confesó Lourdes León.