'La Roca' habla de sus aún no reparadas diferencias con Vin Diesel

“Mis co protagonistas femeninas siempre son increíbles y las amo. Sin embargo, mis compañeros masculinos son una historia diferente. Algunos se comportan como hombres firmes y verdaderos profesionales, mientras que otros no. Los que no lo hacen son demasiado cobardes para hacer algo al respecto de todos modos. Babosos ”, había escrito La Roca en su momento.

La Roca y Vin Diesel. (Startraks/Shutterstock.)

Cuatro años han pasado desde entonces y ahora el ex luchador confirma en entrevista con Vanity Fair que no debió haberlo dicho porque la disputa entre ellos no debió hacerse pública. “Lo digo con seguridad: sí quise decir lo que dije. Cuando digo es porque así lo pienso, pero expresarlo públicamente no fue lo correcto”, admitió a la revista.

El protagonista de películas como Jungle Cruise agregó que cuando hizo ese post no fue su mejor día. Además, admitió que sus palabras generaron gran polémica en el set de The Fate of the Furious, pues dividió opiniones. Incluso hubo varias personas del staff que se le acercaron para agradecerle por haber dicho lo que dijo.



“Causó una tormenta de fuego. Sin embargo, curiosamente… [fue] como si todos los miembros del staff encontraran su camino hacia mí y me agradecieran en voz baja o me enviaran una nota. Pero, sí, no fue mi mejor día, compartir eso. No debería haber compartido eso. Porque al final del día, eso va en contra de mi ADN. No comparto cosas como esa. Y me ocupo de ese tipo de tonterías lejos del público. Por eso digo que no fue mi mejor día “.