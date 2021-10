Kim Kardashian confiesa la 'cruel' forma en la que su hija North pelea con ella

La también empresaria asegura que, cuando quiere hacerla enojar e incluso herir sus sentimientos, North no duda en criticar abiertamente uno de los trabajos de los que más orgullosa se siente Kim: la decoración de su casa.

Aunque sabe que solo se trata de una estrategia de su pequeña para conseguir lo que quiere o para desahogarse ante cualquier tipo de frustración, lo cierto es que esos comentarios tan dañinos no le hacen ninguna gracia.

Kim Kardashian y North West. (Instagram/Kim Kardashian y North West.)

"Cada vez que nos enfrascamos en algún tipo de discusión o tenemos diferencias, mi hija me ataca diciéndome que la casa es muy fea. Me dice: 'Es totalmente blanca, ¿quién vive así?'. Se cree que me hace daño, y la verdad es que es un poco cruel, porque me encanta mi casa", dijo la hija de Kris Jenner a su paso por el espacio digital Mom confessions, ligado al programa de Ellen DeGeneres.

Por otro lado, Kim hace todo lo posible en su día a día para no tener que mentir a sus hijos, evitando las llamadas mentiras piadosas o las medias verdades.