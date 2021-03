Hermana de Beyoncé estuvo a punto de morir debido a graves problemas de salud

Por otra parte, tampoco se siente demasiado cómoda hablando de un tema tan personal porque ni ella misma tiene claro aún qué implica el viaje que comenzó en 2019 y que sabe que aún no ha terminado.

Solange también dirigió un mediometraje para promocionar su nuevo disco. (Instagram/saintrecords.)

"Un día les contaré todo acerca de lo que he vivido desde que abrí esa puerta. Las cosas que he descubierto. El largo proceso de curación que he comenzado. La gran alegría divina y el amor que he experimentado. Las historias de mi pasado a las que he sobrevivido y que tenía almacenadas en mi cuerpo... hasta que este dijo... ya no más", comentó.

"Este disco me llevó a descubrir todo eso. La vida se divide en dos momentos: antes y después de 'When I Get Home'. Me siento muy agradecida con todos ustedes por haberme dado tiempo y espacio. Muy, muy agradecida”, aseguró Solange Knowles.