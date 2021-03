Andres García habla sobre el rumor de que él es el verdadero papá de Luis Miguel

Además, reveló que el propio Luis Miguel llegó a pensar que él era su verdadero padre y no Luisito Rey.

“Era un muchacho joven, tendría 16 a 19 años, no me acuerdo. Me decía papá. Y me dice un día muy serio, oye papá, ¿no será que tú eres mi padre de verdad? Me quedé ahora sí que… anonadado, le dije ‘mira, nene, ojalá fuera yo tu papá de verdad'”.

Marcela Basteri, Luis Miguel y Luisito Rey. (The Grosby Group)

El actor aseguró que conoció a Luis Miguel cuando era un niño de brazos por lo que descartó la posibilidad que él pueda ser su padre biológico, aunque declaró que se siente muy orgulloso del cantante aunque a veces lo haga enojar.

“‘Cuando te conocí eras como un niño casi de brazos, chiquito, pues ya habías nacido, pero me sentiría muy orgulloso si fueras mi hijo de verdad'”.