Así es el vestuario de 'Little Birds', la nueva serie de Starzplay

Lo que Lucy descubre es un mundo en constante cambio, un país que se estremece en la cúspide de la independencia, poblado por una gran cantidad de personajes, incluyendo a una provocativa dominatriz, Cherifa Lamor (Yumna Marwan), quien captura la imaginación de Lucy de una manera particular.

La serie se desarrolla en Tánger, Marruecos. (Cortesía Starzplay.)

Platicamos con Jo Thompson, diseñadora de vestuario de la serie, quien nos da detalles de las prendas que lucen los personajes de esta historia, basada en la colección de relatos eróticos de Anaïs Nin, y que es todo menos un drama de época sobre una ingenua en el extranjero. En cambio Little Birds es una historia moderna de una mujer que empieza perdiendo y luego se encuentra en un mundo cautivador.

¿Tus mayores inspiraciones para diseñar el vestuario, quizá algún personaje famoso?

Películas de los 50. Diseñé Little Birds hace dos años, entonces no me acuerdo muy bien, pero creo que me puse a ver películas de los 50. Leí Little Birds, leí mucho de la homosexualidad en los 50, cuánta represión había al respecto, era un mundo diferente y los hombres y mujeres se reprimían mucho a nivel sexual. Investigué ese mundo. También encontré videos de gente que llegaba en barco a Tánger desde España y también encontramos material de Tánger en los 50, de gente que va por la calle, va a los cafés. Tuvimos muchas referencias de eso.

Juno Temple y Hugh Skinner protagonizan 'Little Birds'. (Cortesía Starzplay)

¿Te diste algunas libertades a la hora de crear el vestuario o todo está muy apegado a la moda de la época?

Sí me tomé libertades, aunque nos pusimos algunas reglas: si hay algo de 1955, está bien, pero cualquier cosa fuera de ese año no va a funcionar. Creamos cierto lenguaje para cada prenda. Hubo una silueta que traté de usar mucho y eso se ve tanto en la ropa de los extras como en la de los protagonistas. Quise crear esa sensación de que una vez que Lucy se fue de Nueva York, se fue a un mundo completamente diferente, que era totalmente extraño para ella donde pudo crecer como persona, como mujer y donde se sintió libre de ser ella misma.



¿Tomaste en cuenta el clima de Tánger a la hora de crear el vestuario?

Sí, conozco España muy bien y sabía que iba a ser muy cálido y soleado en comparación de Inglaterra, pero no me di cuenta cuando llegamos ¡había un huracán!, así que en las primeras escenas los vestidos de los 50 de las damas se les levantan. Fue muy difícil. Por otra parte teníamos la luz, era tan pura y clara y tan azul. Para mí es importante usar colores que complementen el paisaje y el cielo. Usamos colores naturales, teñidos naturales, sensuales.