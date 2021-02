Erik y Mía Rubín vivieron momentos de angustia durante asalto en la CDMX

La noticia fue compartida por el propio cantante, a través de su Instagram, en donde compartió algunos detalles; se sabe que al momento del robo, su hija mayor, Nina, se encontraba con él y que tras el suceso, la joven de quince años vivió una crisis nerviosa.

“Yo les cuento que el sábado pasado fuimos víctimas de la delincuencia otra vez, esta ocasión la verdad es que un momento para mí muy complicado porque venía con mi hija Mía, la cual entró en una crisis nerviosa al escuchar al tipo decirme que me iba a matar si no le entregaba el reloj. Es muy triste porque te roban algo muy valioso que es la tranquilidad, que es la paz”, explicó el ex timbiriche en sus redes.

Posterior a los momentos de tensión, el cantante buscó la ayuda de la policía capitalina y acudió a la alcaldía de Miguel Hidalgo para interponer la denuncia correspondiente.

Por su parte, el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch dio a conocer este lunes que los responsables de una red de robos previamente denunciados habían sido capturados, (los delincuentes se dedicaban especificamente al robo de relojes de lujo).

Erik y Mía Rubín. (Instagram/Erik Rubín.)

“Esta tarde, compañeros de @SSC_CDM detuvieron a cuatro personas responsables de varios robos de relojes en #Polanco y #ColoniaRoma, incluyendo el de este sábado, en donde un hombre fue despojado de su reloj en el estacionamiento de una plaza comercial en Polanco”, escribió el funcionario.

Rubín también dio a conocer la noticia de la detención, y detalló que la banda criminal contaba con un amplio historial de denuncias en su contra.