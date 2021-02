Así enfrenta Patty López de la Cerda la disautonomía y la epilepsia que padece

"Uno no se explica cómo, al ser una persona sana, de un momento a otro ya no puedes hablar, a penas puedes moverte y no entiendes qué pasa con tu cerebro y tu corazón. La incertidumbre de no saber si vas a volver a hablar, estar normal y ser tú otra vez ni que van a encontrar es horrible", escribió Patty el 20 de enero.

Fue ese día cuando hizo público que los médicos encontraron deficiencias en su corazón, las arterias coronarias y que tenía el cortisol en niveles bajos, así como su positivo al tilt test. Una vez que encontraron que se trataba de disautonomía, el equipo médico dio de alta a López, pero ella se enfrentó con no poder hablar bien y a nuevas crisis.

De regreso en el hospital le fue detectada en el electroencefalograma una irregularidad en el hemisferio izquierdo de su cerebro, por lo que fue internada nuevamente para realizar una resonancia y una punción lumbar, sin encontrar nada negativo, Patty se sometió a un electroencefalograma de seis horas.

Fue entonces que le diagnosticaron también epilepsia: "Estos días han sido una montaña rusa de emociones. Un día amanezco tan bien y al otro no tengo fuerzas más que para estar en un sillón viendo series. Sigo teniendo episodios en los que otra vez, de la nada dejo de hablar bien y tengo energía sólo para las cosas indispensables", narró.