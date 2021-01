¿De quién es? Michelle Renaud vende anillo de compromiso y desata polémica

"Hombres románticos y comprometidos vendo un anillo de compromiso para el que y se anime a dar el paso. Escribanme por DM. Nuevo y con la mejor energía del amor", fue el texto con el que la protagonista de 'Quererlo todo' acompañó la fotografía de la sortija.

Muchos internautas declararon en varias publicaciones que el anillo no era de ella, mientras que muchos otros, en medio de la confusión, abrieron debate entre que si la actriz debería venderlo o regresarlo al supuesto dueño.

Foto de Michelle Renaud (Instagram/michellerenaud)

En medio de todo el alboroto que provocó la imagen, la guapa actriz reapareció a través de una grabación en sus historias de Instagram, donde aclaró quién es el dueño del anillo de compromiso.

En el video, Michelle destapó que la alhaja pertenece a un amigo al que está ayudando con la venta, por lo que pidió a los interesados contactarla por mensaje.

"Oigan, ya me escribieron hasta tías, así de '¿de quién es ese anillo, cómo? No, el mío está aquí muestra la mano) No, no se crean. Es anillo de un amigo que le estoy ayudando a venderlo, así que bueno por DM les contestó todas sus duda", dijo entre risas.