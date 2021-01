Kanye está muy molesto ante la posibilidad de se hable de su divorcio en KUWTK

El rapero habría reaccionado con malestar, ya que él nunca ha sido muy dado a salir en 'Keeping Up With The Kardashians', a los rumores que aseguran que Kim contará sus problemas en televisión.

Kim Kardashian y Kanye West. (Jaguar PS/Shutterstock / Jaguar PS)