Johnny Depp se despide de Willy Wonka, nunca volverá a interpretar al personaje

Aunque lo anterior no significó un golpe financiero para el actor, puesto que cobrará los mismo que si hubiera aparecido en el filme (10 millones de dólares), el aparente “veto”, no afecta su carrera pues en días recientes se supo que el actor tampoco dará vida a Willy Wonka en la cinta que se prepara sobre el chocolatero. No obstante, su pleito con Amber Heard no sería la causa.

Si no es el problema legal con su ex lo que frena su participación en la esperada precuela de la película de un hombre que dedica su vida a crear un mundo de chocolate dentro de las instalaciones de su fábrica, ¿qué es lo que provocará su ausencia?

Johnny Depp. (Tom Rose/Shutterstock / Tom Rose)

De acuerdo con algunos reportes de la prensa estadounidense, Paul King, director a cargo de la cinta, está interesado en encontrar a un artista joven, menor de 30 años, para abarcar los inicios del personaje. Recordemos que la película estará centrada en los primeros años del chocolatero y cómo formó su imperio.

Se dice que la producción está buscando a actores de gran peso para la interpretación; dos de los nombres que comenzaron a rondar fueron Timothée Chalamet y Tom Holland, recordados por películas como ‘Call Me By Your Name’ y ‘Spider-Man: Homecoming’, respectivamente.