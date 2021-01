Desmienten que Alejandra Guzmán haya recaído en sus adicciones

Recientemente, durante una entrevista para el programa matutino Venga la alegría que Alejandra Guzmán confesó cuánto extraña a su hija Frida Sofía, quien radica en Miami.

“La extraño. Es mi vida y quisiera darle un abrazo, pero ya la volveré a ver”, así se refirió la intérprete de Llama por favor al ser cuestionada sobre su hija, con quien no tiene comunicación. Pese a que no pasa por el mejor momento con su primogénita, este tiempo le ha servido a la cantante para reencaminar su vida, como ella misma lo afirmó al conductor Sergio Sepúlveda.



“Tuve que hacer cambios muy drásticos y radicales, pienso que yo me sentía estancada y tuve que hacer un cambio. Y lo logré, me dio miedo, pero me aventé. Creo en lo que viene y que puedo lograr algo mejor”.

Durante la charla, Alejandra adelantó que viene con nueva música. “Voy a presentar un nuevo video, de una canción muy fuerte que habla del lado oscuro que todos tenemos. Y hablo de la luna y cómo poder abrazar a tus demonios y hacer las paces con esos demonios porque todos tenemos esa parte oscura. Esta canción resuelve muchas cosas dentro de mí”, comentó.