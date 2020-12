Sobrepeso de Mel Gibson le ayudó a interpretar a Santa en nueva peli navideña

"Estoy razonablemente gordo. Le pregunté a los directores (Eshom e Ian Nelms) si debería comer más galletas y helado, pero me contestaron que no, que ya estaba perfecto".

Su nueva película, 'Fatman'. (IMDb.)

"Me dijeron que la película se llama 'Hombre gordo' y que no hacía falta que estuviera obeso", reveló Gibson al periódico The Sun .

Mel Gibson luce un poco descuidado. (Broadimage/Shutterstock/Broadimage/Shutterstock.)

En el fondo, el actor de 64 años no les guarda rencor por sus comentarios porque no se engaña a sí mismo acerca de su actual forma física, que ha cambiado mucho desde la época de Corazón valiente, y sabe que su barriga no tiene nada envidiar a la de Santa Claus.