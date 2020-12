Arnold Schwarzenegger se deshace en halagos para su yerno, Chris Pratt

En ese sentido, el legendario 'Terminator', gobernador de California entre los años 2003 y 2011, elogió hacia su famoso yerno, pero también expresó su sorpresa ante el hecho de que su hija acabara enamorándose de un intérprete de Hollywood: un perfil personal que, a su juicio, nunca había interesado especialmente a la periodista y autora literaria habida cuenta del padre que tiene.

"Nunca, jamás pensé ni me pude imaginar que mi hija terminaría casándose con otro actor. Me decía a mí mismo que, seguramente, Katherine debía de tenerle mucha manía al mundo de la interpretación después de haber pasado buena parte de su infancia viéndose arrastrada a numerosos sets de rodaje, viéndome 'matar gente' o prendiendo fuego a cualquier edificio que me encontrara a mi paso. Al resto de mis hijos les encantaba, pero Katherine se pasaba los primeros días llorando", reveló en conversación con Yahoo! Entertainment.