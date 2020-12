Chadwick Boseman grabó capítulos de 'What If' como Black Panther antes de morir

A casi cuatro meses del deceso de Chadwick Boseman, víctima de cáncer de colon, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que el actor grabó varios episodios de ' What If...? antes de morir.

A pesar de que esta noticia trascendió desde que el actor de 43 años perdió la vida, ahora es Feige quien confirmó esta información, asegurando que Black Panther aparecerá no solo en uno, sino en diversos capítulos de 'What If..?, hecho que ha emocionado a los fans del actor.