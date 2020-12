Leonardo Daniel revela que recibió tratamiento experimental contra el Covid-19

El actor dijo que actualmente tiene un daño pulmonar de aproximadamente el 60%, según le diagnosticó el neumólogo; además, afirmó que debe dormir con oxígeno suplementario, pero que toma su recuperación con calma.

Leonardo Daniel. (Instagram/Leonardo Daniel.)

“Ahorita el neumólogo dijo que voy muy bien. Estoy intentando tomarlo todo con calma, de hecho cuando todo pase me voy a tatuar un Not today, no me toca”, dijo entre risas.