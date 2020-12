Ricky Martin revela quiénes 'dictaban' cómo debía actuar al inicio de su carrera

“Mi vida personal, que es lo más importante, ha mejorado mucho al ser capaz de ser honesto con mis necesidades, con mis derechos... Cuando mi prioridad era complacer a todos los que me rodeaban, me volvía loco. Cuando te cuidas a ti mismo no es ser egoísta, es autoestima", explicó.

Ricky Martin (Getty Images)

El artista puertorriqueño cree firmemente que debe luchar y defender sus ideales. "No sé si es por mi signo del zodiaco, soy Capricornio, pero me gustan los desafíos. Ahora, tiene mucho que ver con mis hijos. Les digo: 'Sé libre. Sé quien eres. Ponte lo que quieras'. Mi hijo el otro día dijo 'Papá, quiero ponerme el pelo rosa', y yo le dije '¡Consigue el tinte y lo hacemos!'. Eso es libertad. Para que, llegado el momento, pueda decir: 'Mi papá me permitió serlo'.

Ricky Martin ha sabido reinventarse y adaptarse a la "nueva normalidad" que estamos viviendo. Así lo demostró hace unos días cuando publicó una foto en la que aparecía haciendo una videollamada con su entrenador vocal José Miguel Velásquez, premiado compositor y productor musical venezolano. "Afinando las tuberías en el último minuto y con prisa. Un piano, Zoom y estamos bien. Gracias maestro", escribió el intérprete de Livin' la Vida Loca. "Ser grande no significa dejar de estudiar... realmente la grandeza se mantiene con disciplina... Gracias @ricky_martin, por tanto años confiándome el cuidado de tu voz", respondió Velázquez.