Jaime Camil Garza murió con ganas de actuar en una serie que le gustaba, revelan

Jorge Van Rankin también declaró que él ayudó a que Jaime Camil Garza y al actor Andrés García se reencontraran luego de mucho tiempo de no verse esto, a raíz de la más reciente entrevista que el conductor le hizo al actor para Hoy. Antes del encuentro, 'El Burro' habló con Camil Garza para avisarle.

"Me dijo 'dile que me venga a ver' y conseguí que se juntaran Andrés García y él y me lo agradecieron los dos porque se adoran y no se veían desde muchos años".

Jaime Camil Garza (Instagram/burrovan)

En Instagram, 'El Burro' se despidió de su amigo con una fotografía con la que quiso recordar algo que siempre distinguió al empresario. " Me quedo con esta adorable sonrisa de mi querido Jaime Camil Garza […] Buen viaje querido Jaime", escribió.

Tan pronto se dio a conocer la muerte de Jaime Camil Garza, muchos famosos y empresarios colmaron las redes sociales para expresar el pésame a la familia Camil, además de destacar las cualidades que distinguían como persona al padre del artista.