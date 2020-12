Hija de Magda Rodríguez inició diversas terapias para enfrentar su duelo

Durante una develación de placa en honor a su mamá, Andrea acudió acompañada de su tía, Andrea Rodríguez, ahí, ambas hablaron sobre los dolorosos días que han vivido desde el pasado 1 de noviembre, cuando la productora sufrió un shock hipovolémico que le quitó la vida.

“Aquí fue la última entrevista con mi mamá, cuando me dijeron que le querían rendir un homenaje, venimos a rendirle homenaje a Magdita”, dijo Escalona



Ante las cámaras de Ventaneando, Escalona agradeció a todos los fans y compañeros que le han expresado sus condolencias en estas semanas, sin poder contener el llanto reconoció que la muerte de su mamá es lo más doloroso que ha vivido por lo que ya acude a terapia psicológica y tanatológica para vivir el proceso acompañada de profesionales.

“Yo sigo en shock, yo no sé cuándo me caerá el 20, de repente hay lapsus brutus donde pongo el árbol de Navidad y me digo ‘mi mamá ya no está’, empecé con una psicóloga, con una tanatóloga y con una terapia de ángeles, y con todo lo que me recomienden, librito, obra de teatro, lo que ustedes me recomienden yo lo hago”, compartió.