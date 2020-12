Justin Bieber explica por qué aún no ha tenido hijos con Hailey

Justin Bieber explicó ahora, por enésima vez, que convertirse en padres forma parte de sus planes de futuro, pero a largo plazo, y hasta se animó a contar incluso por qué decidieron esperar para cumplir este sueño.



"Me parece que a Hailey aún le quedan algunos objetivos por cumplir como mujer y creo que aún no está lista. Y me parece muy bien", reveló durante su aparición en el programa de Ellen DeGeneres .

En su caso, agregó, le encantaría formar una familia numerosa, aunque al final será su joven esposa quien decida.

"Voy a tener tantos niños como Hailey esté dispuesta a parir”, bromeó Justin Bieber. "Me encantaría formar mi propia tribu, pero estamos hablando de su cuerpo y será lo que ella decida... Creo que le gustaría tener unos cuantos, por lo menos dos o tres”, aseguró