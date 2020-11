Tras guerra de declaraciones, Marisol González sale en defensa de Lupita Jones

Sobre las declaraciones de Lupita en contra de otras modelos, González dijo: "Se me hace un poco raro que se haya salido de control porque ella no es así. Siempre ha sido una mujer de carácter, era una mujer que entraba y decías: 'Ay, Lupita', pero así es su carácter".



En cambio, Luz Elena González, tercer lugar en Nuestra Belleza 1994, dijo al programa Aquí contigo que mientras vivió en "la casa de la reinas", el departamento donde vivían las chicas que habían ganado los primeros lugares de Nuestra Belleza, no la dejaba tomar "ni un vaso con agua.

"En ese tiempo estaba su ex cuñada; yo me quedé ahí y me dijeron: 'Sólo puedes (vivir ahí) dos meses'. Cuando llegué las reglas fueron muy claras: el cuarto de la cuñada siempre estaba cerrado con llave, sólo podía hablar por teléfono mis papás en la noche o muy temprano en la mañana. No podía tocar nada que hubiese en el refrigerador porque no era mío, ni agua; tenía yo que comprarlo", aseguró Luz.