Así fue como los hijos de Juan Collado se enteraron que estaba en prisión

En cuanto al contacto que han mantenido con Collado desde entonces, Leticia Calderón confirmó que sí existe, aunque es esporádico, pues no es tan fácil lograrlo debido a las condiciones legales del abogado.

Leticia Calderón con sus hijos Carlo y Luciano Collado, durante el viaje que les permitió procesar la detención de Juan. (Instagram/Leticia Calderón)

"Ya hablaron con él; han hablado dos o tres veces, un poco más. No hablan muy seguido porque además tengo entendido que no es tan fácil. Antes tenía un teléfono cerca, pero se lo quitaron", explicó Calderón.

De por sí, la relación de Juan y los hijos que tuvo con Leticia nunca ha sido sencilla, sobre todo porque no crecieron con él y en general, en su vida, lo han visto pocas veces. La actriz recuerda que cuando sus hijos eran niños, le cuestionaban: "'¿Por qué mi papá no está aquí, por qué no nos quiere ver, por qué no nos lleva de vacaciones o por qué mi papá nos miente?'.

"Cuando Juan iba por ellos, les decía por ejemplo: 'Mañana te hablo, mañana vengo', y yo le decía: 'No les digas eso, yo sé que no vas a venir'. ¡No! Es que sí los lastima porque mis hijos ya estaban bañados y arreglados porque estaban esperando a su papá, y el papá llegaba cuatro meses después o seis meses después y hasta la fecha sigue cometiendo esos errores".

Leticia Calderón celebró la Navidad junto a sus hijos, Emiliano y Carlo (Instragram)

Incluso, revela, Carlo llegó a odiar a Juan Collado, sentimiento que se tuvo que tratar con ayuda de una psicóloga.

"Carlo, desde muy chiquitito tomó la postura de odio. Y claro, es natural. Es la primera vez que lo digo. No me gustaba esa parte, no sentía que estaba bien. Por más que yo le decía: 'Tu papá te ama', (el respondía) '¿Cómo me ama?'. La psicóloga me dijo que había que hacer entender al niño que su papá lo amaba a su manera", finalizó Leticia.