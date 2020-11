Leticia Calderón desmiente a Yadhira Carrillo: Collado no habla con sus hijos

Días antes, Yadhira habló del apoyo que da a su esposo en este momento: “Es con calma, no está en tus manos, no está en tus manos, es todo lo que puedo decir, no está en ti, es sólo calma, es esperar, no está en ti, no está en él, no está en documentos, no hay nada, es sólo esperar”, dijo con la voz entrecortada en entrevista para Ventaneando.

Yadhira Carrillo y Juan Collado. (Instagram/Yadhira Carrillo)

Sobre la posibilidad de divorciarse del abogado, Yadhira fue contundente: “En la vida jamás haría eso, yo me casé con él para cuidarlo, amarlo, darle todo mi ser, mi esencia, mi energía, para darle ánimos, para traerle lo que a él le gusta comer, traerle todo lo que necesita, es un hombre que amo profundamente”, detalló.